"Morskie Oko to śmietnik, a pstrągi dokarmiane są kanapkami". Turyści zachowują się w Tatrach koszmarnie

Najpiękniejsze tatrzańskie jezioro jest ofiarą swojej urody. Tłumy przybywają tam, by pstrykać fotki, a przy okazji zaśmiecają je. Nad brzegami trwa istny piknik, a resztki turystycznej biesiady trafiają niestety do wody. Zanieczyszczenie Morskiego Oka potwierdziły ostatnie badania naukowe.

Morskie Oko to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji w kraju i najliczniej odwiedzane miejsce w Tatrach. Z szacunków TPN wynika, że rocznie odwiedza je milion turystów. Szlak jest łatwy i możliwy do przejścia niezależnie od wieku i kondycji. Trudność trasy, którą porównuje się do zwykłej przechadzki po parku i ogólna dostępność słynnego górskiego jeziora są jednak jego największym przekleństwem.