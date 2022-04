Spływ Dunajcem. Jaka jest cena w 2022 roku?

Spływ Dunajcem - cennik na 2022 rok

Jaka jest cena atrakcji? To zależy od trasy, którą wybierzemy. Spływ przełomem Dunajca rozpoczyna się w Sromowcach-Kątach i ma dwa warianty: krótszy - do Szczawnicy i dłuższy - do Krościenka. Trasa do Szczawnicy ma długość 18 km, a jej pokonanie zajmuje 2 godziny i 15 minut. Spływ do Krościenka trwa 2 godziny i 45 minut i jest o pięć kilometrów dłuższy.