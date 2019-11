Motel Klaunów. Nie zmrużysz ani oka

Podobno są tacy, którzy śpią tu dobrze i bez koszmarów. Nam trudno sobie wyobrazić, jak ktoś w ogóle może zmrużyć oko w miejscu, w którym niemal z każdego kąta spoglądają na ciebie groteskowe postaci klaunów.



W klaunach jest coś, co przeraża. Ten element ich "natury" doskonale wykorzystał Stephen King, tworząc swoje powieściowe światy, a zwłaszcza "To", historię z 1986 r., która już dwa razy została zekranizowana.

Budzenie przerażenia nie było do końca tym, co właściciele The Clown Motel, Bob i Deborah Perchetti, chcieli osiągnąć. Zarzekają się, że miejsce jest przytulne i że w jednym z 31 pokoi można odpocząć w naprawdę komfortowych warunkach. Jednak wyeksponowana na terenie obiektu kolekcja ok. 500 figurek przerażająco kolorowych, niepokojąco wesołych postaci może przyprawić o dreszcz na plecach.