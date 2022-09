Villajoyosa zachwyca kolorami. To jedno z najpiękniejszych miejsc w Hiszpanii

Costa Blanca znajduje się na terenie Walencji, we wschodniej Hiszpanii. Ten mający ponad 240 km fragment wybrzeża Morza Śródziemnego skrywa wiele perełek. Jedną z nich jest Villajoyosa, która położona jest pomiędzy dwoma niezwykle popularnymi miastami - Alicante oraz Benidormem. Mieszka tam na stałe ok. 34 tys. osób. Miasto powstało ok. 1300 roku, ale ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z epoki brązu.