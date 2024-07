Mówią, że to jeden z droższych krajów w Europie. Sprawdziliśmy, jak jest naprawdę

Ceny w kawiarni

Będąc w Szwajcarii, miło jest usiąść w kawiarni z widokiem na Alpy. Ile taka przyjemność kosztuje?. Za espresso zapłacić trzeba ok. 4 ranków (ok. 17,4 zł). Tyle samo wydamy także na herbatę. Na kawy macchiato, americano czy cappucino wydamy ok. 5 franków (ok. 21, 8 zł), zaś na flat white, late machciato - 5,5 (ok. 24 zł).