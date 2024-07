Najpiękniejsza wioska świata. Samochodem tam nie wjedziesz

Mürren to doskonała baza wypadowa dla wielbicieli trekkingu i adrenaliny. Via Ferrata Mürren to jedna z najpiękniejszych pod względem widoków "tras żelaznych" (zawierających wiele elementów stalowych, zamontowanych w celu ułatwienia pokonania trudniejszych miejsc). Do najpiękniejszych zaliczana jest także trasa The North Face Trail oraz szlaki wiodące na Schlithorn.