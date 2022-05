Szykuje się turystyczny hit. "Gość jest tu święty"

Różnorodność krajobrazów i stref klimatycznych sprawia, że "Kraina Ognia" jest atrakcyjnym miejscem o każdej porze roku. Azerbejdżan wcale nie jest tak zimny, jak można by sobie wyobrazić. Góry Kaukazu zimą pokryte są śniegiem, przy temperaturach dochodzących do -20 st. C., ale chronią one również resztę kraju przed warunkami arktycznymi.