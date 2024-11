Można ją zobaczyć raz na kilka lat i to tylko przez 48 godzin. Gigantyczne kolejki

- Obecnie nasze dziwidło jest w fazie wegetatywnej, a zanim zakwitnie musi przejść też okres spoczynku. Kiedy to nastąpi, nie jesteśmy w stanie powiedzieć - mówi w rozmowie z WP Piotr Dobrzyński, kurator kolekcji roślin szklarniowych. - Okres wegetacyjny może trwać nawet dwa lata. Następnie przechodzi w stan spoczynku - liść obumiera, zostaje bulwa w glebie, która sobie leżakuje. Może leżeć dwa miesiące, pół roku, ale i rok. Potem się budzi i z bulwy może wyrosnąć albo liść, albo kwiatostan. Każdy z tych etapów trwa różne okresy czasu - może to być pół roku, może też być półtora roku. Jest to roślina zagadka - przyznaje ekspert.