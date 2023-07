Roślina, której zmiany klimatyczne niestraszne. Lubi gdy jest ciepło i sucho

My naprawdę wierzymy, że lawenda to dobro. Gdyby turyści przyjeżdżali tu i kupowali bilety wstępu, to po wizycie u nas nie zostawałoby im nic poza wspomnieniami i kilkoma zdjęciami. A my przyjęliśmy zasadę, że warunkiem wejścia na pole jest kupienie czegoś w naszym sklepiku. Dzięki temu nasi goście mogą i spędzić tu czas, i porobić sobie zdjęcia i później, w domu skorzystać z dobroczynnego działania lawendy. Bardzo często do nas wracają.