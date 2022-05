Muzea tortur w Polsce. Żelazna dama i zgniatacz kciuków to tylko początek

Muzeum Kata w Krakowie

Historyczne narzędzia tortur obejrzymy również w Kaciej Norze, która znajduje się przy Rynku Głównym w Krakowie. Zgromadzono tu ok. 100 przedmiotów o różnych funkcjach. Część z nich przyczyniała się do ośmieszenia skazańca, inne pomagały wymusić przyznanie się do winy, a najgorsze prowadziły bezpośrednio do śmierci.