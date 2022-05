Parki rozrywki w Polsce. Adrenalina, chwile grozy i mnóstwo śmiechu

Energylandia w Zatorze, czyli największy park rozrywki w Polsce

Listę parków rozrywki w naszym kraju otwiera największy z nich. Energylandia - oddalona zaledwie o ok. 60 km od Krakowa - od 2014 r. zaprasza do siebie miłośników przygód. Na ok. 43 ha rozmieszczono wiele atrakcji podzielonych - aktualnie - na sześć stref.