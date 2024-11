Muzeum Auschwitz. Nowy serwis ujawni dane o ofiarach i transportach

Na stronie internetowej ofiary.auschwitz.org wyszukiwać można informacje o osobach deportowanych do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, jak również poznać szczegóły dotyczące większości transportów do obozu. W tej chwili znajdują się tam dane o 1187 transportach oraz 265 702 osobach, opracowane na podstawie ok. miliona wpisów z dokumentów.