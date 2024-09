Muzeum Auschwitz ostrzega. Oszuści nie mają wstydu

Najwięcej turystów odwiedziło Auschwitz w 2019 r.

Obóz Auschwitz został założony przez Niemców w 1940 r. w celu przetrzymywania Polaków, a Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później jako miejsce zagłady Żydów. Kompleks obozowy obejmował sieć podobozów, w których Niemcy zamordowali co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród deportowanych do obozu ok. 140-150 tys. Polaków, niemal połowa straciła życie. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innych narodowości.