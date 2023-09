Muzeum Historii Polski już otwarte. "Było marzeniem i ideą Lecha Kaczyńskiego"

Marzenie Lecha Kaczyńskiego

Podczas inauguracji Andrzej Duda podkreślił, że muzeum było marzeniem i ideą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. - Uważał to za jedno z najważniejszych zadań, które powinni zrealizować ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za Rzeczpospolitą dla przyszłych pokoleń(...). On odwołując się bardzo często do historii pokazywał życie i wskazywał potencjalne możliwe rozwoje przyszłości, tego co może się stać - zauważył prezydent.