Na narty do Bułgarii? Bansko to miejsce, które zachwyci każdego

W ofercie polskich biur podróży można znaleźć wycieczki do Bansko z dojazdem własnym lub samolotem. W tej pierwszej opcji na podróż trzeba zarezerwować dodatkowe dni, bo to ok. 1500 km z naszego kraju. Samolotem z Warszawy do Sofii dolecimy w dwie godziny, dwie kolejne zajmie transfer do Bansko.