Na własną rękę zajmują wille oligarchów. "Posiadłość została wyzwolona"

Nielegalnie wchodzą do willi. Chcą by udostępnić je uchodźcom

Aktywiści - Pierre Haffner i Siergiej Sawieliew - włamali się do willi we francuskim Biarritz. Mężczyźni nazwali ją "Willa Ukraina" i zaoferowali noclegi uchodźcom. Choć zaapelowali o pomoc do prawników, to i tak zostali zatrzymani przez policję. Budynek należy do Kiryła Szamałowa, czyli rosyjskiego miliardera i byłego męża Kateriny Tichonowej, córki Władimira Putina.