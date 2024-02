Nad Polskę nadciąga pył znad Afryki. Czy zagraża zdrowiu?

Podkreślił, że jak wiadomo około 15 proc. powietrza, które dociera do Polski, jest zwrotnikowe, choć nie zawsze z pyłem. - Wraz ze zmianami klimatu, kiedy to zwrotnikowe powietrze śmielej dociera do Europy i powoduje fale upałów, takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Zwykle w południowej części Europy to stężenie jest wyższe niż u nas - zaznaczył mężczyzna.