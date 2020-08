Nadleśnictwo Lubartów. Rozrzucał konary w lesie. Przyłapali go na gorącym uczynku

– Jeden z podleśniczych chcąc ominąć konar wypadł poza drogę o mało nie uderzając w stojące przy niej drzewa. Zjawisko to przybrało niebezpieczny charakter, dlatego strażnicy leśni podjęli działania zmierzające do ustalenia jego przyczyny – relacjonuje na lasy.gov.pl Jerzy Reja, główny specjalista SL ds. Straży Leśnej RDLP w Lublinie.

Leśny monitoring - przyłapany na gorącym uczynku

Przyłapany na gorącym uczynku - grozi mu kara pozbawienia wolności

– To już kolejna sprawa, w której strażnicy leśni z terenu lubelskiej dyrekcji LP wykazują się profesjonalizmem i dzięki wykorzystaniu monitoringu i skutecznej współpracy z organami ścigania udaje się im doprowadzić do zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku. Mamy nadzieję, że to przyczyni się do zlikwidowania tego typu zachowań i będzie można bezpiecznie poruszać się po drogach leśnych, nie tylko na terenie Nadleśnictwa Lubartów – podsumowuje Jerzy Reja.