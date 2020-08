Nadleśnictwo Baligród. Leśnicy przestrzegają przed sieciarzem jaskiniowym

Sieciarze jaskiniowe osiągają od 10 do 17 mm długości, ich pancerze mogą mieć ok. 6 mm. Pająk ten znany jest w Europie (z wyjątkiem krańców wschodnich). W Polsce jest jedynym przedstawicielem rodzaju. Preferuje ciemne lokalizacje o stałej, średniej wilgotności i temperaturze powyżej 7 st. C. Konstruuje sieci o szerokości od 25 do 30 cm.