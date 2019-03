Nadmorskie perełki. Najpiękniejsze miejsca nad Bałtykiem od Polski do Estonii

Choć Morze Bałtyckie jest niewielkim akwenem, dostęp do niego ma aż 9 państw. W każdym z nich kryją się miejsca warte odkrycia, piękne, niezwykłe, pozwalające poznać nadbałtycką rzeczywistość z bardzo różnych perspektyw. Dziś zapraszamy na wycieczką wzdłuż wschodniego wybrzeża Bałtyku od Polski do Estonii.

Tylko w naszym kraju liczba nadbałtyckich atrakcji jest tak duża, że trudno byłoby je wszystkie odwiedzić w trakcie jednego urlopu (Shutterstock.com)

Polska

Tylko w naszym kraju liczba nadbałtyckich atrakcji jest tak duża, że trudno byłoby je wszystkie odwiedzić w trakcie jednego urlopu. Ciche i spokojne wioski na Mierzei Wiślanej, latarnie morskie ustawione wzdłuż całego wybrzeża, pełne kontrastów Trójmiasto, malownicze wydmy koło Łeby, klify w Trzęsaczu z charakterystycznymi ruinami kościoła, Półwysep Helski… To tylko kilka wyjątkowych miejsc, które trzeba zobaczyć na własne oczy.

Z pewnością jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na polskim wybrzeżu są ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym. Ta unikalna atrakcja, wspaniale obrazująca potęgę przyrody, znajduje się na wysokości jeziora Łebsko. Wyrzucany z morza piasek, wywiewany jest przez wiatr daleko w głąb lądu i tworząc wysokie nawet na 40 m wały (Wydma Łącka), grzebie pod sobą okoliczne krzewy, a nawet drzewa. Nieustabilizowane przez roślinność szczyty wydm, pod wpływem silnych wiatrów, cały czas są w ruchu. Niektóre w ciągu roku przesuwają się nawet o 9 m w głąb lądu. To niezwykłe miejsce, zwane polską Saharą, z pewnością warte jest zobaczenia.

Rosja

Rosja ma dostęp do Bałtyku w dwóch miejscach. Na północ od Estonii, na wysokości Zatoki Fińskiej oraz na wschód od Polski, poprzez Obwód Kaliningradzki.

Na niewielkim rosyjskim skrawku ziemi sąsiadującym z naszym krajem, znajduje się miejsce wyjątkowe - Mierzeja Kurońska, a dokładniej jej połowa. Druga część mierzei należy do Litwy. Rosyjsko-litewska mierzeja, wpisana na listę UNESCO, to wąski, piaszczysty półwysep, oddzielający Zalew Kuroński od otwartego morza. Największą atrakcję regionu są imponujące wydmy, które pod względem wysokości, w Europie ustępują tylko wydmom w Zatoce Biskajskiej.

Rosyjska część mierzei to przede wszystkim spacery wytyczonymi w parku narodowym ścieżkami. Możemy wybrać się na wędrówkę przez stare lasy, ruchome wydmy, odwiedzić stację ornitologiczną, ale przede wszystkim zobaczyć prawdziwe przyrodnicze cudo - Tańczący Las. Naukowcy cały czas spierają się co sprawiło, że rosnące w nim drzewa, głównie sosny, mają powykręcane i zwrócone na wschód pnie. Jedni twierdzą, że to skutek warunków klimatycznych - wiatrów i nasłonecznienia. Inni wskazują na chorobę, która wiele lat temu dotknęła tutejsze drzewa. Są też tacy, którzy dopatrują się tu czynników genetycznych roślin, lub oddziaływania energii z wnętrza ziemi. Bez względu na przyczynę - las z pewnością robi niezwykłe wrażenie i jest jednym z najbardziej niezwykłych miejsc nad Bałtykiem.

Litwa

Litewska część półwyspu ciągnącego się od Obwodu Kaliningradzkiego po Kłajpedę, zwana jest Saharą Litwy. Aby się do niej dostać trzeba przepłynąć promem z Kłajpedy. Jedyne miasto na Mierzei Kuryńskiej po stronie litewskiej - Nerynga, złożone jest z czterech dawnych wsi: Juodkrante, Preili, Pervalki i Nidy, oddzielonych od siebie pasami piasku i lasów. Turystów przyciąga przede wszystkim Juodkrante, znane jako najbardziej bursztynodajne miejsce w Europie. Jak magnes działa też tutejsza Góra Czarownic, na której jeszcze długo po wprowadzeniu chrześcijaństwa, odprawiano gusła i składano ofiary. Dziś o pogańskiej historii tego miejsca przypominają drewniane rzeźby uosabiające postaci z tutejszych legend.

Prawdziwym skarbem mierzei jest jednak Nida, położona wśród piasków i zamieszkałych przez dziką zwierzynę lasów osada, z której rozpoczyna się kilkukilometrowy pas malowniczych, ruchomych wydm. Aby w pełni docenić urok tej krainy, warto wybrać się na punkt widokowy na wydmie Parnidos. Widok zapiera dech: morze pofalowanego piasku, z otoczone wodą. Z jednej strony - zalewu, z drugiej - otwartego morza.

Łotwa

Niemal cała linia brzegowa Łotwy, to plaże. Przeszło 500 km, czystego, drobnego, białego piasku, poprzetykanego niewielkimi, klimatycznymi kurortami. Całe łotewskie wybrzeże można więc uznać za jedną, wielką perłę Bałtyku. Jednak miejscowi i licznie odwiedzający Łotwę turyści z krajów byłego ZSRR, za najciekawsze miejsce na wybrzeżu uznają miejscowość Jurmała - najsławniejszy kurort w kraju, porównywany do Sopotu. Uzdrowisko składa się z oddalonych od siebie osiedli, dawniej wiosek, z których każde ma dostęp do morza i wspaniałych, złocistych plaż.

W sezonie bywa tu dość tłoczno, dlatego część turystów wybiera piaszczyste wybrzeża w okolicach liczącego przeszło 100 lat, Parku Narodowego Slitere. Poza malowniczą linią brzegową, przyciąga ich tu zabytkowa latarnia morska oraz piękne wydmy, z których, przy dobrej pogodzie, można nawet dojrzeć estońskie wyspy - Sarema i Muhu.

Estonia

Dzikie plaże, cisza i spokój. Tak najczęściej opisywane jest wybrzeże Estonii. Jeśli jednak chcemy zaznać czegoś więcej niż odpoczynek od ludzi i liczymy na dodatkowe atrakcje, wybierzmy się na największą z przeszło 1500 estońskich wysp i wysepek - Saremę. Tu także nie zabraknie leniwego wypoczynku, który możemy jednak urozmaicić pięknymi widokami. Do największych atrakcji wyspy należą wiatraki, które zdobią większość lokalnych przewodników i pocztówek. Znajdziemy je w miejscowości Angla, którą można określić mianem mini-skansenu. Drugim symbolem wyspy są latarnie morskie. Nie trzeba ich specjalnie szukać - na niewielkiej Saremie, jest aż sześć działających latarni.

Kolejnym punktem z serii must see jest zamek, znajdujący się w miejscowości Kuressaare, kryjący w swych murach muzeum wyspy. Jeśli nie jesteśmy ciekawi historii tych okolic, możemy zadowolić się podziwianiem warowni z zewnątrz i spacerem po otaczających go uliczkach, z malowniczą, niską zabudową. Idealne miejsce na leniwą wędrówkę czy relaks przy kawie.

Jeśli nad cuda stworzone przez człowieka wyżej cenimy piękno natury, powinniśmy wybrać się na północną część wyspy, gdzie znajduje się klif Panga. Wysoka, piaskowa ściana oglądana z poziomu plaży robi niezwykłe wrażenie. Z samego klifu rozciąga się za to imponujący widok na piękny o każdej porze roku, surowy Bałtyk.