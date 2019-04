Nadzy na Krakowskim Rynku. Media nagłaśniają sprawę

Światowe media wyjątkowo zainteresował przypadek anglojęzycznych turystów, którzy w ostatni weekend marca niemal nago paradowali po krakowskim Rynku Głównym. Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja. Co gorsza, mieszkańcy są rozgoryczeni, władze nie wiedzą, jak sobie poradzić z tym problemem.

Ludzie spacerujący po Rynku Głównym w Krakowie byli jednocześnie zdumieni i oburzeni. Nie często mają okazję "podziwiać” obnażonych czterech rosłych mężczyzn. I to w biały dzień. Wiadomo, że męskie bikini jest popularne wśród "żartownisiów”, a szczególnie tych biorących udział w wieczorach kawalerskich, ale rzadko kto spodziewa się ich podczas spaceru w rodzinnym mieście. Dla jednych był to śmieszny żart. Dla innych zaś skandaliczna sytuacja.

- Oburzające jest to, że nikt na to nie zareagował. Gdyby do tego doszło w Londynie przy Pałacu Buckingham, to nie zdążyliby ściągnąć spodni, a byłaby interwencja - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Jacek Balcewicz, radny z Dzielnicy I Stare Miasto, który był świadkiem zdarzenia.