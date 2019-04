Goło i wesoło. Tak się bawili turyści na krakowskim rynku

Mogłoby się wydawać, że już dawno przywykliśmy do nietypowych zachowań Brytyjczyków odwiedzających Polskę. Jednak trzeba przyznać, że dalej potrafią zaskakiwać. Tym razem sytuacja miała miejsce w Krakowie, a bohaterami wydarzenia była grupa nagich mężczyzn.

Panowie rozebrali się do naga, jednak dwóch z nich, aby prawdopodobnie zachować resztki przyzwoitości, założyło "kostium" podobny do tego, który ponad dekadę temu wypromował Borat Sagdiyev z filmu "Podpatrzone w Ameryce , aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej". Następnie turyści wsiedli do dorożki i zrobili rundkę wokół rynku. Trzeba przyznać, że wzbudzili spore zainteresowanie wśród mieszkańców i innych przyjezdnych, którzy przyglądali im się z niedowierzaniem.

Choć wydarzenie mogło wydać się niektórym zabawne, z komentarzy w sieci wprost wynika, że wielu uważa zachowanie Brytyjczyków za skandaliczne. Podobne zdanie ma jeden z radnych Krakowa.

- Oburzające jest to, że nikt na to nie zareagował. Gdyby do tego doszło w Londynie przy Pałacu Buckingham, to nie zdążyliby ściągnąć spodni, a byłaby interwencja - mówi w rozmowie z Gazetą Krakowską Jacek Balcewicz, radny z Dzielnicy I Stare Miasto, który był świadkiem zdarzenia.