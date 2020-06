WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Najnowsze Popularne Przejdź na Wakacje.pl Nocowanie.pl Plaże Wyspy Egzotyka W Podróży Miasta Weekend Poza miastem Z dziećmi Aktywnie Porady Ludzie Wideo Zobacz inne Najnowsze Popularne W podróży + 3 mostytower bridgemost gotycki w Kłodzku 1 godzinę temu Najbardziej fotogeniczne mosty świata. Jeden z nich znajduje się w Polsce Głównym zadaniem mostu jest połączenie brzegów zbiornika wodnego, aby ludzie mogli się przedostać z jednego na drugi. Jednak niektóre mosty są jednocześnie zapierającymi dech w piersiach dziełami sztuki. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Nanpu jest jednym z głównych mostów nad rzeką Huangpu w Szanghaju w Chinach (Getty Images) Most Golden Gate Gdzie go znajdziecie: Zalew San Francisco, nad cieśniną Golden Gate

Rozmiary: długość 2737 m, szerokość 27 m, wysokość 227 m

Otwarcie: 27 maja 1937 r. Ikona San Francisco w Kalifornii, most wiszący Golden Gate, czyli Złota Brama, jest pomalowany na czerwono i pomarańczowo, aby był widoczny dla łodzi, nawet podczas mgieł. Początkowo budowę tego mostu uważano za niemożliwą z powodu silnych przypływów i odpływów, warunków pogodowych, mgły i ze względu na ryzyko trzęsień ziemi. Do czasu budowy mostu do transportu przez cieśninę wykorzystywano prom. Getty Images Kto jest odpowiedzialny za budowę mostu? Budowa Golden Gate trwała cztery lata. Zarządzał nią inżynier Joseph B. Strauss (1870–1938), ale duży udział w konstrukcji mostu miał główny inżynier Charles Ellis (1876–1949), którego Strauss zwolnił na początku budowy. Ellis jednak nie zniechęcił się i nadal uczestniczył w budowie, nie żądając opłaty. Zasługi na budowie mostu otrzymał dopiero w 2007 roku. Ciekawostka: W pierwszym roku po otwarciu mostu jego ramiona unosiły się średnio 17 razy dziennie ze względu na przepływ statków, jedno podniesienie ramion hydraulicznych trwało ok. minuty. Dzisiaj ramiona zasilane elektrycznie podnoszą się tylko ok. dwóch razy dziennie. Tower Bridge Gdzie go znajdziecie: na rzece Tamizie w Londynie

Rozmiary: długość 244 m, wysokość 65 m

Otwarcie: 30 czerwca 1894 r. Tower Bridge jest jednym z symboli Londynu. Stoi niedaleko zamku Tower i łączy londyńskie City i miejską część Tower Hamlets. Kiedy w drugiej połowie XIX w. produkcja przemysłowa w Londynie zaczęła się rozwijać, pojawiła się potrzeba kolejnego mostu nad Tamizą, który jednocześnie nie zaburzyłby transportu wodnego. Budowa Tower Bridge rozpoczęła się w 1886 r. i trwała osiem lat, most został zainaugurowany w obecności księcia Walii, przyszłego króla Edwarda VII (1841–1910), 30 czerwca 1894 r. Getty Images Statek ma pierwszeństwo przed prezydentem Most jest zbudowany w nowogotyckim stylu, dzięki czemu "pasuje" do stojącego obok Tower. Ramy mostu są podnoszone 500 razy w roku, kiedyś był sterowany maszyną parową. Paradoksalnie transport wodny ma zawsze pierwszeństwo przed ulicą, o czym przekonał się prezydent USA Bill Clinton podczas swojej wizyty w Londynie w 1997 r. Utknął bowiem w korku przed mostem, kiedy pod nim przepływał statek. Ciekawostka: Wokół mostu panuje mit, że jest przy dobrej pogodzie ciągle malowany. Nie jest to jednak prawda. Najpierw został pomalowany farbą International Orange podczas budowy, a następnie w 1965 i 1995 r. Malowanie poszczególnych części odbywa się w ramach rutynowej konserwacji. Obecnie zaangażowanych jest 28 malarzy. Most Brookliński Gdzie go znajdziecie: Nowy Jork w USA

Rozmiary: długość 1825 m, szerokość 26 m, wysokość 84 m

Otwarcie: 24 maja 1883 r. Biegnie przez rzekę East River i łączy dwie części Nowego Jorku – Manhattan i Brooklyn. W momencie otwarcia był to największy wiszący most na świecie i pierwszy, który zawisł na stalowych linach. W tym czasie jego wieże były najwyższymi budynkami na półkuli zachodniej. Budowa rozpoczęła się 3 stycznia 1870 r. i trwała 13 lat. Most został zaprojektowany przez architekta Johna A. Roeblinga (1806–1869). Podczas ostatniej inspekcji na placu budowy nie zauważył jednak łodzi, która zmiażdżyła mu nogę, gdy uderzyła w molo. Chociaż amputowano mu palce, zmarł w ciągu dwóch tygodni z powodu powiązanej infekcji. Budową kierował następnie jego syn Waszyngton. Getty Images Przeszło po nim 21 słoni 30 maja 1883 r. rozniosła się informacja, że most nie jest w stanie poradzić sobie z obciążeniem i może się zawalić, a 12 osób zostało zadeptanych w panice. Wątpliwości zostały następnie obalone, gdy 21 słoni z pobliskiego cyrku przeszło przez most. Obecnie ponad 150 tys. samochodów jeździ codziennie po trzech pasach w każdym kierunku, nad nimi znajduje się kładka dla pieszych i rowerzystów. Po jego otwarciu Most Brookliński stał się symbolem Nowego Jorku, od 1964 r. jest narodowym zabytkiem historycznym i biegnie przez niego również trasa maratonu nowojorskiego. Most Gateshead Millennium Gdzie go znajdziecie: Gateshead w hrabstwie Tyne and Wear w północno-wschodniej Anglii

Rozmiary: długość 126 m, szerokość 8 m, waga: 850 ton

Otwarcie: 17 września 2001 r. Millennium Bridge w Gateshead w Anglii jest naprawdę niezwykły, być może dlatego, że zyskał przydomek "Mrugające oko". Łączy w sobie elementy mostu łukowego z mechanizmem przechyłowym (pierwszym na świecie), dzięki czemu łodzie mogą przepłynąć rzekę Tyne. Przez most biegnie ścieżka rowerowa i ścieżka dla pieszych łącząca Gateshead z Newcastle. Dzięki swemu niezwykłemu wyglądowi most stał się popularną atrakcją turystyczną. Za projektem mostu stoi pracownia architektoniczna Wilkinson Eyre. Budowa kosztowała 22 mln funtów (114 mln zł). W maju 2002 r. most został poświęcony królowej Elżbiecie, jako głowie Kościoła anglikańskiego. Getty Images Ciekawostka: Obrócenie mostu zajmuje 4 min. Aby zapobiec wpadnięciu śmieci do wody, które ktoś wyrzucił na moście, automatycznie zostają wciągnięte w specjalne "pułapki". Wiadukt Millau Gdzie go znajdziecie: w mieście Millau na południu Francji

Rozmiary: długość 2460 m, szerokość 32 m, wysokość 343 m

Otwarcie: 16 grudnia 2004 r. Wiadukt Millau to most autostradowy na południu Francji. Znajduje się w masywie środkowym, ok. 5 km na zachód od miasta Millau i biegnie przez dolinę rzeki Tarn. Jego budowa była koniecznością, aby ułatwić sytuację komunikacyjną w regionie. Jest częścią autostrady A75 (zwanej Méridienne), łączącej południe Francji z Paryżem. Projekt został zatwierdzony już w 1989 r., ale budowę rozpoczęto dopiero w 2001 r. Getty Images Najwyższa budowla we Francji Najpierw stworzono siedem filarów o różnych wysokościach, a słup P2 o wysokości 246 m jest najwyższym budynkiem we Francji, nawet wyższym niż wieża Eiffla. Przez most przebiega asfaltowa droga z dwoma pasami w każdym kierunku. Codziennie przejeżdża przez niego 12 tys. samochodów. Wiadukt został zainaugurowany w grudniu 2004 r. W obecności ówczesnego prezydenta Francji Jacques’a Chiraca (1932–1919). Most gotycki w Kłodzku Gdzie go znajdziecie: Kłodzko, Polska

Rozmiary: długość 516 m, szerokość 4 m

Otwarcie: ok. 1309 r. Gotycki most w Kłodzku to nie tylko jedna z najstarszych tego typu budowli w regionie, ale także najstarszy most kamienny w Polsce. Jego historia sięga XIII w., kiedy istniejący dawniej w tym miejscu most drewniany zastąpiła kamienna konstrukcja. Zdobią go barokowe figury postawione w XVIII w. i ufundowane przez bogatych mieszczan kłodzkich, przedstawiające m.in. Trójcę Świętą, Ukoronowanie NMP, popularnego w regionie świętego Jana Nepomucena, Pietę i Ukrzyżowanie. Getty Images Ciekawostka: Most gotycki został zbudowany z kamienia, częściowo ciosanego oraz barokowej cegły. Zaprawą do budowy mostu było spoiwo wapienne z dodatkiem kurzych białek, które zbierano po wszystkich wsiach w okolicy. Tak przekazuje nam to wydarzenie XVII-wieczny kronikarz Georg Promnitz: W roku 1286 musiały wszystkie wsie należące do Kłodzka oddawać jaja. Dwóch pachołków miejskich odbierało białka, a dodawało żółtka, sprzedawane później po jednym halerzu za pełną łyżkę. Białka te szły do wapna na budowę mostu. Hartland Cover Bridge Gdzie go znajdziecie: Hartland, New Brunswick

Rozmiary: długość 391 m

Otwarcie: 13 maja 1901 r. Dopóki nie zbudowano mostu w pobliżu kanadyjskiego miasta Hartland w Nowym Brunswick, rzekę Saint John można było przepłynąć tylko promem. Budowa mostu rozpoczęła się w 1898 r. i została ukończona trzy lata później. Pierwotnie nie był zadaszony, stało się to dopiero w latach 1921–1922, pomimo znacznej niechęci ludności, która obawiała się, że zniszczy to morale młodzieży. Dlaczego? Getty Images Zagłębie zgubienia Obawiali się, że zamieni się w tak zwany "most całujący", a zakochane pary będą zatrzymywać powozy konne pośrodku, aby mogły się tam pocałować. Każdej zimy trzeba było nawozić śnieg na podłogę mostu, aby sanie mogły przejechać. Oświetlenie zostało zainstalowane na moście w 1924 r., a boczny chodnik w 1945 r. Most ma tylko jeden pas i można go pokonać tylko pojazdami o masie mniejszej niż 10 ton i wysokości mniejszej niż 4,2 m. Dziś most służy wyłącznie na potrzeby mieszkańców i ruchu turystycznego. Most Helix Gdzie go znajdziecie: Marina Bay w Singapurze

Rozmiary: długość 280 m

Otwarcie: 24 kwietnia 2010 r. Getty Images Most dla pieszych Helix pnie się nad portem w Singapurze. Podczas projektowania głównym wymaganiem była lekkość jego konstrukcji, ponieważ znajduje się ona w pobliżu dość ciężko wyglądającego mostu Bayfront dla samochodów. Połączenie szkła i stali chroni również pieszych przed słońcem i deszczem. Na moście znajdują się cztery platformy widokowe, które zapewniają widoki na Marina Bay. W nocy most jest ucztą dla oczu, z czerwonymi i zielonymi świecącymi literami c, t, a, g, które odnoszą się do czterech zasad DNA. Most Si-o-se-pol Gdzie go znajdziecie: na rzece Zayanderud, największej rzece na irańskim płaskowyżu w Isfahanie w Iranie

Rozmiary: długość 298 m, szerokość 15 m

Otwarcie: 1602 r. Getty Images Isfahan, trzecie co do wielkości miasto Iranu, było ważnym miejscem w przeszłości. Dlatego znajduje się wiele zabytków tzw. sztuki Safawidów. Imperium Safawidów było jedną z najważniejszych dynastii rządzących w Iranie w latach 1501–1722. Obok placu Imma, który znajduje się na liście UNESCO, zabytkiem jest też również most Si-o-seh Pol, nazywany Mostem 33 łuków. Jest to jeden z najpiękniejszych mostów na rzece Zayanderud. Został zbudowany w latach 1599–1602 za panowania Szacha Abbasa I (1571–1629). W ciągu dnia jest to ruchliwe miejsce, w skrajnych bocznych ulicach znajdują się herbaciarnie, a w nocy widok na oświetlony most jest niezwykłym doświadczeniem. Most Nanpu Gdzie go znajdziecie: w sercu chińskiego Szanghaju

Rozmiary: długość 760 m, szerokość 432 m

Otwarcie: 1 grudnia 1991 r. Getty Images Nanpu jest jednym z głównych mostów nad rzeką Huangpu w Szanghaju w Chinach. Łączy centrum miasta z szybko rozwijającą się dzielnicą Pudong. Budowa mostu rozpoczęła się 15 grudnia 1988 r. i została ukończona 3 lata później. Sam most ma długość 846 m, jest to most podwieszony z dwiema głównymi wieżami w kształcie litery H. Ciekawym jest jednak jego okrągła część – wznosząca się spiralnie rampa o długości 6 km do mostu. Dzięki temu całkowita długość mostu sięga 8343 m. Tuż za nią biegnie siedmiopasmowa droga, która znacznie odciąża ruch w najbardziej zaludnionym mieście Chin, zamieszkałym przez 27 mln ludzi. Źródło: Świat na dłoni