Najbardziej zwariowany pomysł świata. Takie rzeczy tylko w Dubaju

W tym kontekście hasło "ojca Wysp Palmowych" — Szejka Mohammada bin Rashid Al Maktouma — które na wielkiej tablicy wita gości wjeżdżających na taras widokowy View at the Palm, nabiera specjalnego znaczenia: "We do not wait for things to happen, rather we make them happen" (pol. Nie czekamy na to, co się stanie, ale sprawiamy, że to się dzieje).