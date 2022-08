O tym jak spacerowałam po krawędzi nieba. Do końca mówiłam "nie"

Emocje sięgają zenitu

Do ręki dostaję bilet - na wszystko. - Nie ma mowy - mówię stanowczo. - Mam sukienkę i sandałki, to na pewno przeszkoda - szukam wymówek. I choć widnieje na nim napis "odważ się jak nigdy przedtem", to jeszcze nie wiem, że za chwilę to zdanie stanie się moim mottem dnia.