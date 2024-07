Najbogatsi ludzie świata na europejskich wakacjach. Wybrali piękną wyspę

Niestety urlop na Sardynii nie należy do najtańszych. Za wyjazd z ofertą all inclusive w sezonie wakacyjnym trzeba zapłacić minimum ponad 3 tys. zł od osoby. Mowa o tygodniowym pobycie w czterogwiazdkowym obiekcie, a w cenę wliczony mamy już lot. Wizyta w bardziej ekskluzywnych hotelach to już wydatek rzędu ok. 5 - 6 tys. od osoby.