Najciekawsze muzea iluzji w Polsce. Może się w nich zakręcić w głowie

Dorośli zapłacą za wejście 49 zł, dzieci, uczniowie i studenci 42 zł, a osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie 36 zł. Dzieci do trzeciego roku życia mają zapewniony bezpłatny wstęp. Turyści do 14. roku życia mogą wejść tylko z opiekunem. Obiekt można zwiedzać od poniedziałku do piątku od godz. 10 do godz. 18, a w soboty i niedziele od godz. 10 do godz. 20.