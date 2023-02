Absolutny hit nadchodzącego lata. Padł rekord rezerwacji wśród Polaków

W poprzednich latach była numerem jeden wśród najpopularniejszych wakacyjnych kierunków i wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie. To świetna wiadomość, bo kraj jak nigdy potrzebuje wsparcia. Chodzi o Turcję, której popularności nie zmniejszyło tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi - popyt na wyjazdy do tego wakacyjnego hitu wciąż rośnie.