Hotele dla dorosłych w Polsce. Jak działają i gdzie są?

– Hejt, który nas spotkał po tym, gdy staliśmy się obiektem 16+ był ogromny. Oczywiście liczyliśmy się z krytyką, ale to, co się wydarzyło, było trudne do przewidzenia. Zdarzało się, że nawet ja otrzymywałam drogą mailową nieprzyjemne wiadomości. Straszono nas pociągnięciem do odpowiedzialności sądowej, Trybunałem Konstytucyjnym, a nawet Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu (…) – mówiła w rozmowie z WP Turystyka Monika Różewska-Chudzik, dyrektorka hotelu Leda SPA w Kołobrzegu. – Absolutnie nie jest tak, że my jako personel obiektu nie lubimy dzieci, bo sami w większości jesteśmy rodzicami. Przeświadczenie, że hotele dla dorosłych mają na celu dyskryminowanie najmłodszych, jest całkowicie błędne. Takie hotele powstają właśnie z szacunku do nich. Dzieci mają prawo być sobą, a nie o to przecież chodzi, żeby za nimi podążać krok w krok i je uciszać, bo komuś przeszkadza hałas (…) – dodała.