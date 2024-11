Najdłuższe połączenie na świecie. Pasażerowie będą świadkami dwóch wschodów słońca

Obecnie najdłuższy bezpośredni lot komercyjny na świecie to 18-godzinna trasa łącząca Singapur z Nowym Jorkiem. Qantas zamierza pobić ten rekord, oferując pasażerom możliwość podróży z Australii do USA bez przesiadek. Dodatkowo przedstawiciele linii lotniczej mówią także o trwającym 19 godzin locie z Sydney do Londynu.