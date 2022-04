Najdłuższy na świecie most wiszący. Znamy ceny biletów

Bilet dla osoby dorosłej na most (bez wjazdu kolejką) kosztuje 350 koron czeskich (ok. 67 zł), dzieci w wieku od 3 do 14 lat zapłacą 245 koron czeskich (47 zł). Ponieważ w ośrodku znajduje się klika atrakcji, to można zakupić tzw. pakiet sky extra. W cenie 1105 koron czeskich (ok. 212 zł) mamy wówczas bilety wstępu na: ścieżkę w obłokach, wiszący most oraz przejazdy kolejką w górę i w dół. Bilet ulgowy za pakiet kosztuje 765 koron czeskich (ok. 146 zł). Sam wjazd i zjazd kolejką to cena 22 (ok. 43 zł) i 150 koron czeskich (ok. 28 zł).