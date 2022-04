Omijany w tym roku zakątek Polski. Tutaj nawet w majówkę nie będzie tłumów

Widać to w wyszukiwarkach noclegowych. W terminie długiego weekendu większość miejsc zajęta jest już w Sopocie, we Wrocławiu czy w Karpaczu. W Bieszczadach wciąż można znaleźć wolne pokoje czy domki w cenie ok. 100 zł za noc. Na turystów czekają malownicze Solina, Ustrzyki Górne czy Polańczyk.