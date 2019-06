Najdziwniejszy festiwal świata. El Colacho w Hiszpanii

W Hiszpanii co roku grupa mężczyzn urządza sobie "tor przeszkód" składający się z nowo narodzonych dzieci. Nikogo to nie dziwi, ponieważ to część tradycyjnego festiwalu o nazwie El Colacho.

El Colacho to festiwal odbywający się w Hiszpanii (AFP)

Co roku w Hiszpanii odbywa się nietypowy festiwal. Mowa o El Colacho, czyli o tradycyjnej imprezie, która organizowana jest w Boże Ciało w mieście Burgos. Podczas uroczystości mężczyźni przebrani za diabły skaczą nad urodzonymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy dziećmi. Stąd właśnie potoczna nazwa imprezy, czyli "diabelski skok".

Początki El Colacho sięgają XVII w., a dokładniej 1620 r. Nietypowe obrządki miały wówczas uchronić nowo narodzone dzieci przed diabelskimi czarami i urokami. Impreza co roku wzbudza coraz więcej kontrowersji. Kilka lat temu interweniował nawet Benedykt XVI. Papież apelował do hiszpańskich księży o odcięcie się od imprezy, ponieważ nie ma ona nic wspólnego z nauką Kościoła. Podkreślał również, że El Colacho, które przez niektórych Hiszpanów traktowane jest jako chrzest, nie jest żadną alternatywą dla tradycyjnego sakramentu.

Mimo sprzeciwu Kościoła festiwal wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Chętnie uczestniczą w nim zarówno rodzice niemowlaków, jak i turyści, dla których impreza jest nietypową atrakcją turystyczną.