Hiszpańska wyspa Majorka. Nasza ulubiona perła Balearów

Majorka zachwyciła Szopena. Mówi się tutaj po hiszpańsku i katalońsku, je kiełbasę sobrasadę i ciasto gatos de almendras. Wybrzeże pełne jest pięknych plaż z Błękitną Flagą, krajobraz ciekawy, a jesień długa, sucha i ciepła.

Majorka na jesienny urlop

Miłośnicy plażowania mają do wyboru kilometry wybrzeża o urozmaiconej linii brzegowej, a temperatura wody morskiej nawet do listopada nie spada poniżej 21 st. C (latem ma nawet 25 st. C). Wrzesień na Majorce to przeciętnie 27 st. C w ciągu dnia, 16 st. C nocą i 9 godzin pełnego nasłonecznienia, w październiku natomiast powietrze ochładza się średnio tylko o 4 kreski. To wciąż świetne warunki zarówno na leżenie przy basenie, uprawianie sportów wodnych, zorganizowane wycieczki fakultatywne z biura podróży, jak i na zwiedzanie wyspy wynajętym samochodem na własną rękę.