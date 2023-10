Najlepsza alternatywa dla Egiptu. Egzotyka oddalona o kilka godzin lotu z Polski

Oman - idealny kierunek na zimę

- Oman to dobry kierunek dla osób, które szukają nieoczywistego miejsca na urlop z nutą egzotyki, a jednocześnie w zasięgu kilku godzin podróży samolotem. Lot z Polski do Maskatu, stolicy Omanu, trwa około sześć godzin. Do położonego na południu kraju Salalah dotrzemy w ok. osiem godzin. Bezpośrednie loty czarterowe są realizowane z Warszawy i Katowic - mówi Agata Chmiel z Wakacje.pl.