Najlepsze kierunki na podróż w 2024 r. W rankingu wiele niespodzianek

Lonely Planet to znane wydawnictwo podróżnicze, które w tym roku obchodzi swoje 50-lecie. Firma co roku udostępnia rankingi kierunków, które warto odwiedzić w kolejnych miesiącach. W tym roku opublikowano po raz 19. zestawienie pt. "Best in travel". Jakie kraje zdaniem twórców warto odwiedzić w 2024 r.?