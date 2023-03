Najlepsze miejsca w Polsce do latania na paralotni

Ulubione miejsca polskich paralotniarzy

Idealne miejsca do latania na paralotni to głównie te znajdujące się w górach. Na mapie Polski jest ich całkiem sporo, co daje szerokie pole do popisu. Istnieją jednak sprawdzone miejscówki, do których najchętniej powracają miłośnicy tego emocjonującego sportu. Jednym z nich jest Góra Żar. Jest to miejsce o świetnej infrastrukturze, z przyjemną glacjańsko-lotniczą atmosferą. Co więcej, Góra Żar pozwala na wykonywanie lotów przy szerokim zakresie kierunku wiatrów. Stwarza także świetne warunki dla początkujących paralotniarzy, pozwalając im bezpiecznie praktykować nowe hobby,