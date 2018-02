Najlepsze walizki do 300 zł. Podróż zawsze będzie przyjemna

Walizka to bardzo istotny element podróży. Zbyt mała i niepraktyczna popsuje twój nastrój już na samym początku nawet najlepiej rokującej wyprawy. Dlatego przygotowaliśmy dla was kilka bardzo ciekawych propozycji, które nie tylko dostosowane będą do waszych potrzeb, uwzględniając pojemność i kolor, ale również nie nadwerężą kondycji waszego portfela.

Solidna walizka będzie wam służyć niezawodnie przez wiele lat (iStock.com)

Naszą pierwszą propozycją jest lekka walizka z kolekcji Barcelona. Wykonana z bardzo trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału idealna na niedługie wyjazdy jest przede wszystkim gwarancją komfortowej podróży i bezpieczeństwa. Walizka Puccini wyposażona jest w zamek z szyfrem z certyfikowanym zabezpieczeniem TSA. Dzięki niemu zagrożenie, że ktoś wyjmie wam coś z bagażu lub, co gorsza, podrzuci nielegalne rzeczy maleje do zera. Walizka wyposażona jest w cztery solidne kółka obracające się o 360 stopni, dzięki czemu bardzo wygodnie się ją prowadzi.

Każdy detal tej walizki został dokładnie przemyślany i wykonany. Walizkę Puccini charakteryzuje przede wszystkim niezwykle urozmaicona kolorystyka, doskonałe wykonanie, bogata funkcjonalność oraz ergonomia. To elegancja, szyk oraz wygoda podczas dalekich i bliskich podróży.

Naszą kolejną propozycją jest walizka Stockholm. Gdyby chcieć precyzyjnie ją opisać, należałoby użyć takich słów jak: elegancja i nowoczesność. Stockholm to gwarancja wygody podczas dalekich i bliskich podróży. Jeżeli szukacie walizki, która bez jakichkolwiek wątpliwości wyróżni się klasą na tle innych walizek np. na lotnisku czy dworcu, to właśnie walizki Stockholm będą w pełni odpowiedzą na wasze potrzeby.

Jedno jest pewne - to właśnie walizki Stockholm będą wam służyć niezawodnie przez wiele lat, czego potwierdzeniem może być obowiązująca je pięcioletnia gwarancja.

Mamy też dla was walizki Puccini z kolekcji Acapulco. Zdecydowanie przyciągają uwagę swoją wyjątkową kolorystyką a dzięki nowoczesnym, funkcjonalnym rozwiązaniom użytkowanie walizki są nie tylko wygodne, ale również niezwykle przyjemne. Cztery obrotowe kółka, teleskopowa rączka i uchwyty na górze i z boku zdecydowanie poprawią komfort przemieszczania się oraz wkładania czy wyjmowania walizki z bagażnika.