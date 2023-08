Najnowszy trend podróżniczy wśród turystów we Francji

Apteki we Francji

Pod hasztagiem #Frenchpharmacy na TikToku można znaleźć ponad 130 milionów wyświetleń, co dowodzi ogromnego zainteresowania tym trendem. To właśnie influencerzy związani z branżą podróżniczą przyczynili się do tego fenomenu. Tworząc treści na temat produktów dostępnych we francuskich aptekach oraz dzieląc się swoimi wrażeniami, zachęcili innych do odkrywania tego nietypowego aspektu podróży.