Pływał pijany i bez uprawnień. Poniesie konsekwencje

Funkcjonariusze od razu zareagowali i wydali 40-latkowi sygnały do zatrzymania się. Mężczyzna zlekceważył ich i kontynuował jazdę. Uciekając przed policjantami, wielokrotnie zatrzymywał się, zmieniał kierunek i wykonywał niekontrolowane manewry, strasząc tym osoby, pływające w wodze. Po kilkuminutowym pościgu funkcjonariusze złapali mężczyznę i obezwładnili go. Okazało się, że kierujący skuterem wodnym nie miał do tego uprawnień, a dodatkowo badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w jego organizmie.