Najpiękniejsza dolina w Austrii. Można poczuć się jak na innej planecie

W lodowym pałacu można przepłynąć się kilkunastoosobowym pontonem po "rzeczce", której woda ma dokładnie zero stopi Celsjusza. Co ciekawe, codziennie ktoś w niej morsuje. Przed zanurzeniem się w lodowatej wodzie trzeba jednak pokazać pozwolenie od lekarza. To właśnie tam Polak Krzysztof Gajewski pobił rekord Guinessa, gdy przepłynął 2 km bez pianki. Wejście do Natur Eis Palast dla osoby dorosłej kosztuje 39 euro, czyli niecałe 170 zł, a dla dziecka między 6. a 14. rokiem życia 15 euro, co daje 65 zł.