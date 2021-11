Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce. "Już od samego wejścia czuć magię świąt"

- 86 proc. respondentów przyjeżdża do Gdańska specjalnie ze względu na jarmark. 51 proc. ankietowanych odwiedza go regularnie co roku. Zagraniczni turyści przybywają m.in. ze Skandynawii, Niemiec i Wielkiej Brytanii – mówi w rozmowie z WP Turystyka Bartosz Tobieński, rzecznik prasowy Międzynarodowych Targów Gdańskich. – Co ciekawe, podczas ostatniej edycji jarmarku, jeszcze przed pandemią, goście wypili 131 500 kubków grzańca i kupili 5070 kolekcjonerskich kubków.