Najpiękniejsze miejsce w Egipcie. "Bajka"

Wyjaśnia, że jako osoba, która nie przepada za atrakcjami turystycznymi, a zawsze szuka autentyczności - zdecydowanie poleca wszystkim turystom przebywającym w Egipcie, aby udać się do Luksoru na własną rękę i nie bać się oddać temu, co to miejsce ma do zaoferowania. - Gwarantuję niezapomniane przeżycia i przepiękne zielone tereny - mówi Patryk.