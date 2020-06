Najpiękniejsze wodospady świata - gdzie są i dlaczego warto je zobaczyć?

Najpiękniejsze wodospady świata

1. Wodospad Niagara – jest chyba najbardziej znanym wodospadem na świecie. Jest położony na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych, na rzece Niagara, która łączy jeziora Ontario i Erie. Jego wysokość to ponad 50 m, ale najbardziej imponująca jest jego rozciągłość - wodospad mierzy aż 1200 metrów szerokości. Składa się z dwóch oddzielnych kaskad, jedna leży na granicy, a druga w całości na terenie USA. Wodospad najlepiej jest oglądać od strony kanadyjskiej, ponieważ to tam widok jest najlepszy. Kanadyjski uskok Niagary jest nazywany Podkową.

2. Wodospady Iguazu - są jednymi z częściej odwiedzanych wodospadów w Ameryce Południowej i jednocześnie jednym z bardziej złożonych systemów wodospadów na całym świecie. Położone są na granicy między Argentyną, a Brazylią w niezwykle malowniczym rejonie. Są złożone z ponad 250 oddzielnych strug wody, których wysokość wynosi około 70 m. Wodospady te zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a fundacja New7Wonders zaliczyła je na listę siedmiu nowych cudów świata. Najbardziej rozpoznawalnym wodospadem w kompleksie Iguazu jest Garganta del Diablo o wysokości 82 m. Wodospad ten można podziwiać z pobliskiego tarasu widokowego. Co ciekawe, szum wodospadu słychać w odległości 20 km od kompleksu.

3. Wodospad Svartifoss - położony na Islandii w Parku Narodowym Skaftafell. Jego ściany są pokryte przez ciemny bazalt, przez co Svarifoss nazywa się Czarnym Wodospadem. W trakcie, gdy wodospad powstawał, jego ściany uformowały się w kolumny, co nadaje mu wyjątkowy wygląd. Kształt tego cudu natury był inspiracją podczas projektowaniu kościoła Hallgramskirkja oraz Teatru Narodowego w Reykjaviku.

4. Wodospad Gullfoss – kolejny wodospad na Islandii, który zdecydowanie różni się od Svartifoss. Wodospad składa się z dwóch katarakt, które mierzą łącznie 32 m. Na początku XX wieku pojawiały się koncepcje, żeby przekształcić ten wodospad w elektrownię wodną, ale nie doszło do ich realizacji. Dziś wodospad leży na terenie parku narodowego, którego wodospad jest największą atrakcją.

5. Wodospad Bigar - leży w Rumunii i jest naprawdę niewielki – ma jedynie około 8 m wysokości. Jego niezwykłość wynika z niespotykanego kształtu, który przypomina skalny dzwon porośnięty mchem, po którym woda spływa we wszystkie strony.

6. Wodospad Ban Gioc-Detian - leży na granicy Wietnamu i Chin i jest podzielony na dwie części. Obydwie części łączą się podczas pory deszczowej, gdy są zasilone ogromnymi ilościami wody.

7. Wodospad Baatara Gorge – jest położony w Libanie i mierzy około 255 m wysokości. Od innych wodospadów odróżnia go to, że woda poniżej wodospadu wpada do jaskini wapiennej Baatara Pothole. Przez jaskinię przechodzi szlak turystyczny, dzięki czemu można oglądać wodospad z bardzo bliska.

8. Wodospad Salto Angel – jest położony w Wenezueli w głębi dżungli na terenie Parku Narodowego Canaima. Wodospad ten jest najwyższy na świecie - mierzy aż 979 m, a najdłuższy pojedynczy uskok ma 807 m wysokości. Wody Salto Angel spadają z pionowych ścian Auyantepui, czyli jednej z najbardziej znanych w Wenezueli gór o płaskim szczycie. Jest to największa atrakcja Parku, którą chętnie odwiedzają również wielbiciele sportów ekstremalnych i skoków BASE.

9. Wodospady Wiktorii - są położone na granicy Zambii i Zimbabwe na rzece Zambezi. Leżą na terenie Parku Narodowego Wodospadów Wiktorii i zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Szerokość wodospadów wynosi około 1,7 km, a ich wysokość to ponad 100 m. Wodospady są zaliczane do siedmiu cudów świata natury.

10. Wodospad Asik-Asik – położony na wyspie Mindanao na Filipinach. Wodospad jest prawdziwym ewenementem, ponieważ nie jest zasilany przez jezioro ani rzekę i nie wyjaśniono do końca, skąd bierze się w nim woda. Prawdopodobnie źródło położone jest pod ziemią albo głęboko w skałach, jednak bujna roślinność uniemożliwia znalezienie miejsca, skąd wypływa woda. Asik-Asik jest wyjątkowy również z tego względu, że woda spływa po ścianie, która jest porośnięta bujną, tropikalną roślinnością.

11. Wodospady Purakaunui -są położone na rzece o tej samej nazwie na Wyspie Południowej Nowej Zelandii, a dokładniej w Catlins. Wodospad jest złożony z trzech osobnych kaskad i jako jeden z niewielu wodospadów w południowej części Nowej Zelandii nie leży w górach.