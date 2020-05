Akcja ratunkowa w pobliżu Angel Falls. Turysta przeżył chwile grozy

Oficer miał w plecaku kijek z linką

Turysta mógłby zginąć, gdyby nie Brent Donely, oficer patrolu stanowego California Highway Patrol – Fresno. W tym czasie nie był na służbie, ale wędrował w pobliżu. "TVN Meteo" wyjaśnia, że funkcjonariusz za pomocą liny i przywiązanego do niej kija uratował wędrowca.

Gdy mężczyzna doszedł do siebie po wyciągnięciu na brzeg, wytłumaczył, jak doszło do tej sytuacji. Źle ocenił prędkość, z jaką płynęła woda, gdy próbował przekroczyć wodospad. Biuro szeryfa hrabstwa Madera, pisząc sprawozdanie z tego wydarzenia przekazało, że woda w wodospadzie płynęła bardzo szybko z powodu spływu śniegu.

Popularna, choć niebezpieczna atrakcja

Angel Falls jest główną atrakcją na szlaku Willow Creek Trail, oddalonego o ok. 25 km na południe od wejścia do popularnego parku Wawona, będącego częścią Parku Narodowego Yosemite. Szlak prowadzący do wodospadu jest opisywany na oficjalnej stronie jako "trudny, umiarkowanie strony, o śliskich skałach".