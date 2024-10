Najpopularniejszy kierunek na listopadowy wypad. Tydzień za mniej niż tysiąc zł

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.

Listopad jest pierwszym od wielu lat miesiącem, w którym najpopularniejszym miejscem na city break nie zostały Włochy - w listopadzie 2024 r. najwięcej, bo jedna trzecia użytkowników wybierze się na Maltę - tak wynika z danych eSky.pl dot. rezerwacji dokonanych na tej platformie.

Idealny moment na odkrywanie Malty

- Malta to kierunek, który wpisał się na stałe w ofertę biur podróży jako miejsce, do którego lata się przez cały rok - powiedziała nam Marzena German, ekspert z Wakacje.pl. - Późna jesień to moment idealny na odkrywanie bogatej historii tego kraju. Temperatury wówczas spadają, ale aura zachęca do zwiedzania.

Najpopularniejsze miasta, do których wybierają się podróżni to Bugibba, Mellieha, Qawra i Sliema.

– Malta to nie tylko słoneczne plaże i wakacyjny relaks. To także bogata historia, unikalna kultura i malownicze miasteczka, które warto zobaczyć szczególnie poza sezonem, kiedy tłumy turystów się zmniejszają. Wtedy możemy w pełni cieszyć się wszystkimi walorami wyspy, do której dzieli nas zaledwie kilka godzin lotu. To czyni Maltę atrakcyjnym celem podróży przez cały rok – podkreślił Deniz Rymkiewicz, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Statystyki mówią, że turyści najczęściej wybierają się tam we trójkę i średnio spędzają tam trzy lub cztery noce. Najchętniej rezerwowane są hotele czterogwiazdkowe z jednym posiłkiem w cenie.

Marzena German zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt podróży na Maltę. - Dzięki połączeniom z wielu polskich miast, jest ona dostępna dla szerokiego grona klientów biur podróży. A ponieważ połączenia są realizowane liniami regularnymi – touroperatorzy mogą stworzyć oferty o niestandardowej długości pobytu - dodała ekspertka ryknu turystycznego.

Lot na wyspę trwa ok. trzech godzin. Za tydzień z biurem podróży (bez wyżywienia) zapłacimy od 890 zł. Wypoczynek ze śniadaniami w cenie to koszt od 990 zł. Tydzień z dwoma posiłkami można znaleźć już od 1138 zł.

Zobacz także Europejskie city breaki jesienią. Oto miasta idealne

Włochy na drugiej pozycji

Drugim najczęściej wybieranym na jesienne wypady kierunkiem są Włochy. Stanowią one 30 proc. rezerwacji. Najchętniej odwiedzanymi miastami są Rzym, Wenecja, Mediolan, Neapol i Katania (na Sycylii). Na Sycylię polscy turyści najczęściej wybierają się w trzyosobowym gronie. Pozostałe miasta Polacy preferują zwiedzać w dwie osoby.

Wieczne Miasto nigdy się nie nudzi - turyści chętnie odwiedzają je poza sezonem © Adobe Stock | KAMIL JANISZEWSKI kamil@k2photo.pl

We Włoszech najmniej na podróże z przelotami i noclegiem w pakiecie trzeba wydać na wycieczkę do Neapolu, najdroższa jest Katania. We Włoszech największym zainteresowaniem cieszą się obiekty w standardzie trzy- lub czterogwiazdkowym, a w kwestii wyżywienia dominuje opcja tylko ze śniadaniem wliczonym w cenę.

Hiszpania także na podium

Na trzecim miejscu rankingu znalazła się Hiszpania - w listopadzie wybiera się do niej 17 proc. podróżnych. Najczęściej wyjeżdżają oni do miast na Majorce (Llucmajor), Costa Brava (Barcelona, Calella), Costa Blanca (Alicante), Costa del Sol (Torremolinos i Mijas) oraz do Madrytu. Najwięcej trzeba zapłacić za podróż do hiszpańskiej stolicy, a najtańsze oferty są w Calella.

Zobacz także Wystarczy godzina samolotem. Niepozorne miasto przyciąga jak magnes

Do Calelli oraz do Torremolinos turyści udają się głównie we dwoje, podczas gdy do innych miast w grupach trzyosobowych. Na ich tle wyróżnia się Mijas, miasto wybierane przeważnie przez cztery osoby w ramach jednej rezerwacji. Równie chętnie co hotele czterogwiazdkowe rezerwowane są te z trzema gwiazdkami, a najczęściej dobieranym wariantem wyżywienia są śniadania.

Polacy polubili też Danię, Węgry i Cypr

Na dalszych pozycjach, jak poinformowano, znalazła się Dania, gdzie najbardziej "okupowanym" kierunkiem jest Kopenhaga. Użytkownicy serwisu w stolicy tego kraju spędzają głównie trzy noce i podróżują tam w gronie dwuosobowym. "W odróżnieniu od innych krajów decydujemy się tu na noclegi dwugwiazdkowe ze śniadaniem, a nieco rzadziej na hotele o trzygwiazdkowym standardzie z jednym posiłkiem" - zauważono.

W listopadzie na Węgrzech niezmiennie najpopularniejszym kierunkiem jest Budapeszt. Pobyt rezerwowany w formule lot plus hotel trwa tam zazwyczaj trzy noce. Obiekty trzygwiazdkowe zarówno ze śniadaniem, jak i bez posiłku, to najczęściej wybierana opcja zakwaterowania.

Polacy na nowo odkryli Węgry, z ich stolicą Budapesztem na czele © Adobe Stock

Z kolei na Cyprze Polacy najbardziej preferują miasta takie jak Pafos, Ayia Napa, Larnaca i Oroklini. Pod względem noclegów rezerwacje na Cyprze wyglądają różnorodnie, gdyż hotele od trzech do pięciu gwiazdek są równie często wybierane, podobnie jest z wyżywieniem, gdzie popularne są zarówno śniadania, dwa posiłki, jak i all inclusive.

W informacji zwrócono uwagę, że Paryż i Nicea zdominowały listopadowe city breaki we Francji. Wizyta w Nicei jest niemal dwa razy tańsza od tej w Paryżu. Najczęściej wybierane są obiekty z trzema i czterema gwiazdkami oferujące śniadania.