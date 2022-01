Duma malutkiego miasteczka. Niewielu wie, że znajduje się tam taka konstrukcja

Przebywając w Ligurii zimą, ma się poczucie, że Włosi oszaleli na punkcie tych szopek. Ale punktem kulminacyjnym budowania przedświątecznego nastroju jest uruchomienie, czy raczej odpalenie szopki w miejscowości Manarola. 8 grudnia (we Włoszech jest to dzień świąteczny - Immacolata) do niewielkiego miasteczka zjeżdżają tysiące ludzi, żeby zobaczyć niezwykłe zjawisko.