Miasto idealne. Perła, z której Polacy mogą być dumni

Bernardo Morando stanął na wysokości zadania. Jego wizja nawiązywała także do koncepcji antropomorficznych, gdzie głową miasta był pałac fundatora, kręgosłupem główna ulica, a sercem Rynek Wielki. Mniejsze rynki – Solny i Wodny – uznawane są za organy wewnętrzne, natomiast fortyfikacje to ręce i nogi służące do obrony miasta.