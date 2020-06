Afryka. Przerażający proceder. Turyści zabijają lwy dla przyjemności

Lord Ashcroft w swojej książce "Unfair Game: An Expose Of Southred's Captain-Bred Lion Industry" ujawnił, w jaki sposób hoduje się lwy. Zabija się je na handel kośćmi lub wykorzystuje jako żywy cel w polowaniach na trofea.

Tysiące lwów hodowanych w niewoli

"Tysiące lwów hoduje się co roku na farmach; są one odrywane od matek, gdy mają zaledwie kilka dni, wykorzystywane jako pionki w sektorze turystycznym, a następnie albo zabijane podczas "polowania" albo po prostu ubijane dla kości i innych części ciała, które są bardzo cenne na tzw. azjatyckim rynku lekarskim. W międzyczasie są one słabo karmione, trzymane w ciasnych i niehigienicznych warunkach, bite, jeśli nie pracują dla płacących klientów i narkotyzowane"- pisze Ashcroft w swojej książce.