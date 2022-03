Kolejne lwy dotarły do poznańskiego zoo. "Są w dobrym stanie"

- Zwierzęta właśnie dojechały do Poznania. Są w dobrym stanie, chociaż są bardzo zestresowane. To są trzy lwy - dwa z Odessy i jeden z Kijowa. To są tym razem duże, dorosłe lwy, para lwów i lwica. W tej chwili zwierzęta są właśnie rozładowywane z samochodów - powiedziała w niedzielę 6 marca Małgorzata Chodyła, rzeczniczka poznańskiego ogrodu.